Die besondere Beziehung zwischen der Schweiz und Maos China

Teilen

Vor 50 Jahren, am 9. September 1976, starb der ehemalige Staatspräsident der Volksrepublik China, Mao Zedong. Bis heute wird Mao verehrt. Auch in der Schweiz ergriff die "Maomania" einen Teil der Bevölkerung.

3 Minuten

(Keystone-SDA) An der 1. Mai-Demonstration 1973 in Zürich hielten junge Menschen neben Plakaten auch Mao-Porträts in die Luft. Drei Jahre vor Maos Tod und mitten in der Kulturrevolution, fand seine Philosophie auch Anhänger in der Schweiz. Zu dieser Zeit erlebte auch die Gruppierung «Freundschaft mit China» ihren Höhepunkt. Offiziell unpolitisch versuchten die «Freundschaftsgruppen» über chinesische Kultur verschiedene eher kritisch eingestellte Bevölkerungsschichten für die Ideen von Mao zu begeistern.

Aller Anfang war ein Telegramm

Die offizielle Schweiz pflegte schon früh diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik China unter Mao. In einem Telegramm an Mao, datiert auf den 17. Januar 1950, bekundete der damalige Bundespräsident Max Petitpierre den Willen der Schweiz zur Zusammenarbeit mit China. Damit war die Schweiz eines der ersten westlichen Länder, das die Volksrepublik China als neuen Staat anerkannte.

Mao betrat jedoch kein einziges mal Schweizer Boden während seiner Regierungszeit. Laut dem Historischen Lexikon der Schweiz (HLS) besuchte aber 1961 der chinesische Vizepremier Chen Yi Genf und Bern. Alt Bundesrat Petitpierre besuchte seinerseits 1973 Peking und wurde von Premier Zhou Enlai empfangen.

Diplomatie trotz Differenzen

Auch 76 Jahre nach dem Telegramm von Petitpierre bestehen bilaterale Beziehungen zwischen der Schweiz und China. Diese seien trotz unterschiedlicher politischer, sozialer und wirtschaftlicher Systeme nach wie vor von Offenheit und gegenseitigem Respekt geprägt, schrieb das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) 2020 anlässlich von 70 Jahren diplomatischer Beziehungen.

https://visual.keystone-sda.ch/preview/-/preview/open/307800640/detail?_ch_keystone_liferay_preview_portlet_PreviewPortlet_searchCriteria=newToOld%3AsfALLFIELDS_allfields%3A%28Mao+1.+Mai+%29_sfALLFIELDS&_ch_keystone_liferay_preview_portlet_PreviewPortlet_closeUrl=https%3A%2F%2Fvisual.keystone-sda.ch%2Fweb%2Fguest%2Fresult%2F-%2Fresult%2Fpaging%2F1%3F_ch_keystone_liferay_result_portlet_ResultPortlet_searchCriteria%3DnewToOld%253AsfALLFIELDS_allfields%253A%2528Mao%2B1.%2BMai%2B%2529_sfALLFIELDS%26ts%3D1788257484786