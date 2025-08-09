1977: Rettet die Rehkitze

Mehr

In den Schweizer Bergen kämpfen Flora und Fauna ums Überleben

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Flora und Fauna versuchen sich dem Klimawandel anzupassen, indem sie höher hinauf wandern. Aber nicht schnell genug, wie Forschende zeigen.

