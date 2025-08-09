1977: Rettet die Rehkitze

Schülerinnen und Schüler suchen vor dem Mähen die Wiesen ab, Fahnen sollen bewirken, dass Rehe ihre Jungen aus dem hohen Gras holen: Diese Massnahmen wurden 1977 ergriffen, um Rehkitze vor den Mähmaschinen zu schützen.
