1977: Rettet die Rehkitze

Schülerinnen und Schüler suchen vor dem Mähen die Wiesen ab, Fahnen sollen bewirken, dass Rehe ihre Jungen aus dem hohen Gras holen: Diese Massnahmen wurden 1977 ergriffen, um Rehkitze vor den Mähmaschinen zu schützen.

Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Gastgeber/Gastgeberin Jessica Davis Plüss

Länger leben: Was denken Sie über den Longevity-Trend?

Der Longevity-Markt boomt, auch dank Fortschritten in der Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee, die menschliche Lebensspanne deutlich zu verlängern?

Zeichnung eines Wolfes auf Burg

Werwölfe in der Schweiz

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Hexen verbrannt, Werwölfe zur Strecke gebracht: So wurden in der Schweiz Menschen "eliminiert", die Mächtigen nicht in den Kram passten.

