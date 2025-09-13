The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
1981: Die ersten Hilfskondukteusen bei den SBB

In der Region Lausanne wollten die SBB 1981 versuchsweise acht Frauen als Hilfskondukteusen einsetzen. Vor allem in Stosszeiten sollten sie ihre männlichen Kollegen entlasten. Deren Reaktionen fielen unterschiedlich aus, teils wohlwollend, teils besorgt, teils sexistisch.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
SRF

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
26 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Mehr lesen
Kind am Bahnhof

Mehr

Wo man den Kondukteur noch pfeifen hört

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Ein Blick zurück auf längst vergangene Tage der Schweizer Bahnfahrt zeigt Sehnsuchtsorte in Schwarz-Weiss.

Mehr Wo man den Kondukteur noch pfeifen hört

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Sara Pasino

Wie können Schweizer Züge neben Billig-Airlines bestehen?

Schweizer Züge sind oft teurer als Flüge. Wie können sie mit Billigfluglinien konkurrieren?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
56 Kommentare
Diskussion anzeigen
Stau auf einer Autobahn

Mehr

Warum das Bahnland Schweiz auch ein Land der Autobahnen ist

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Einige Autobahnen in der Schweiz sind nahezu überlastet. Letztes Jahr kam es zu 50'000 Staustunden. Das Problem liege aber nicht in der Infrastruktur.

Mehr Warum das Bahnland Schweiz auch ein Land der Autobahnen ist

