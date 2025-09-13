1981: Die ersten Hilfskondukteusen bei den SBB

In der Region Lausanne wollten die SBB 1981 versuchsweise acht Frauen als Hilfskondukteusen einsetzen. Vor allem in Stosszeiten sollten sie ihre männlichen Kollegen entlasten. Deren Reaktionen fielen unterschiedlich aus, teils wohlwollend, teils besorgt, teils sexistisch.
