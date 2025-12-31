Explosionen und Büsis: Die schrägsten Polizeieinsätze 2025

Auch in diesem Jahr gab es einige aussergewöhnliche bis amüsante Polizei- und Feuerwehreinsätze. Eine Auswahl.

Kurioses

Polizei soll Tisch tragen: Eine Frau bat die Schwyzer Polizei im September um Hilfe beim Tragen eines schweren Tischs in ihre Wohnung. Sie wünschte sich gleich vier Polizisten. Der Einsatz wurde abgelehnt.

Luftmatratze explodiert in Aarau: In Aarau explodierte eine Luftmatratze, nachdem ein 55-Jähriger sie mit einer elektrischen Pumpe zu fest aufblies. Die Wucht verwüstete die Wohnung, zerstörte Fenster und riss eine Wand ein – verletzt wurde niemand.

Gärende Stinkfrucht: Gasalarm in Zürich entpuppt sich als falscher Alarm: Statt eines Lecks sorgte eine gärende Durian-Frucht – bekannt als «Stinkfrucht» – in einem Container vor einem Lebensmittelgeschäft für den penetranten Geruch. Niemand war gefährdet.

Durians sind für ihren Geruch berüchtigt. Keystone/AHMAD YUSNI

Christkind schneller als der Schall: Das Christkind hat an Heiligabend ordentlich zu tun, dies hat die SDA berechnet: Um alle 976’103 Kinder unter zehn Jahren in der Schweiz zu besuchen, müsste es in vier Stunden pro Sekunde 68 Kinder erreichen – mit einer Geschwindigkeit von 21’290 Kilometern pro Stunde, fast 17 Mal schneller als der Schall.

Aber da dürfte die Polizei bei dieser Geschwindigkeitsübertretung an Heiligabend wohl ein Auge zugedrückt haben.

Tiere

Stier auf Abwegen: Ein 600-Kilogramm schwerer Stier hatte bei Montalchez NE Panik ausgelöst: Er hatte seinen Zaun zerstört und war davon gelaufen. Alertswiss warnte Wanderer und sogar ein Armeehelikopter suchten nach dem Tier. Am nächsten Tag fanden Bauern den Stier inmitten von Kühen auf einer Weide im gleichen Dorf.

Kater fährt Zug: Ein Kater stieg in Altstätten SG in einen Zug und fuhr bis nach Rorschach SG. Zugpassagiere informierten die Polizei und diese nahm das Tier in Empfang. Während die Beamten auf dem Polizeiposten dessen Besitzerin suchten, machte der Kater auf dem Schreibtisch ein Nickerchen.

Verkehr / Unfälle

Kartoffeln verloren – Fahrer merkt nichts: Ein Traktor verlor in Weinfelden TG mehrere Tonnen Kartoffeln auf der Strasse, nachdem sich die Heckklappe eines Anhängers geöffnet hatte. Dem Fahrer fiel nichts auf. Erst eine Stunde später meldete er den Vorfall bei der Polizei.

Scherben auf der A1: Ein umgekippter Lastwagenanhänger bei Winkeln SG sorgte für Chaos. Auf der Fahrbahn lagen Fensterscheiben und Rahmen. Die Folge: Ein Rückstau von 15 Kilometern mitten im Feierabendverkehr.

Diese Fensterrahmen sind hier am falschen Ort. Srf

Polizei / Justiz

Berner Polizist schaut am Steuer aufs Handy: Ein Berner Polizist verursachte im Februar 2024 einen Auffahrunfall, weil er fast eine Minute lang auf seinem Mobiltelefon tippte und las.

Eine Kamera im Dienstwagen zeichnete den Vorfall auf. Im Mai 2025 scheiterte er vor Obergericht mit dem Versuch, das Video als Beweis verbieten zu lassen.

Polizei und E-Trottinetts: Die Genfer Polizei setzte jahrelang elektrische Trottinetts ein, die schneller fahren konnten als gesetzlich erlaubt. Nach einem Sturz eines Polizisten deckten interne Abklärungen die fehlende Konformität auf.

Die meisten der 15 Fahrzeuge wurden zerstört, heute hat die Polizei keine E-Trottinetts mehr. Den Zürcher Kollegen ging dafür dieses bis zu 110 Kilometer pro Stunde schnelle Trottinett ins Netz.

Berner Polizei ohne Tränengas: Im Juli 2025 stand die Berner Kantonspolizei plötzlich ohne Tränengas da. Sie musste ihren gesamten Bestand an Reizstoffwurfkörpern vernichten, nachdem ein Journalist nach einer Demonstration darauf hingewiesen hatte, dass das Verfalldatum längst überschritten war.

