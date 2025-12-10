Gabi Meier ist die erste Brot-Sommelière der Schweiz

Gabi Meier weiss dank der Ausbildung zur Brot-Sommelière, worauf man beim Degustieren achten muss. SRF / Catherine Thommen

Doppelte Premiere: Gabi Meier ist die erste weibliche Brot-Sommelière und die erste Frau in der Basler Bäckerzunft.

Gabi Meier formt mit einem Spachtel 150 kleine, längliche Brotteige. Daraus gibt es «Grättimänner» – wie sie hier in Basel heissen.

Jeder Handgriff sitzt, die 42-Jährige hat schon als kleines Mädchen in der Backstube das Wallholz geschwungen. Heute führt Gabi Meier die Bäckerei im Basler Neubad-Quartier in dritter Generation.

Die Bäckerei mit Café hat 14 Angestellte. Gabi Meier kümmert sich vor allem um den Verkauf und die Büroarbeiten. In der Backstube ist sie nur noch selten, seit die gelernte Bäckerin eine Mehlstauballergie entwickelt hat.

Eigentlich wollte Gabi Meier Architektin werden. Doch als ihr Vater krank wurde, entschied sie sich um und wurde Bäckerin. Seit sie 18 Jahre alt ist, ist sie Geschäftsführerin.

Gabi Meier kennt die Backstube seit Kindesbeinen. SRF / Catherine Thommen

Diese Entscheidung bereut sie kein bisschen: «Es war das Beste, was ich mit meinem Leben machen konnte.» Das Schönste sei der Geruch von frischem Brot am Morgen und das Knistern, wenn es frisch aus dem Ofen kommt, schwärmt Gabi Meier weiter. Diese Begeisterung für Brot kam ihr auch bei der Brot-Sommelière-Ausbildung zugute.

Spontane Idee

Die Ausbildung zur Brot-Sommelière zu machen, hat Gabi Meier ziemlich spontan entschieden. Eine Eingebung, die sich als zeitaufwändig entpuppte. Zehn Monate lang musste Gabi Meier büffeln und sich viel Wissen über die Geschichte des Brots und Brotmachens einprägen. Und natürlich: ganz viel Brot degustieren.

Gabi Meier verkauft oft in der Bäckerei und berät die Kundschaft. SRF / Catherine Thommen

Sie habe Brote aus der ganzen Welt probiert und versucht, ein Geschmacksprofil zu erstellen. Wie schmecken sie? Welche Textur haben sie? Wie ist die Kruste? Und in der Ausbildung habe sie auch gelernt, Brot zu bestimmten Gerichten zu kombinieren. Also sogenannte «Pairings» zu machen, wie es auch Wein-Sommeliers und -Sommelièren tun. Dieses Wissen sei im Verkauf sehr wertvoll.

Viele ihrer Kundinnen und Kunden wollen nämlich nicht einfach irgendein Brot kaufen, sie wollen auch etwas darüber erfahren. «Ich denke, Brot ist zu einem Trendprodukt geworden. Durch die vielen Backbücher und durch die Sauerteigbrote, die die Leute selbst machen, ist das Interesse gewachsen», sagt Gabi Meier.

Doppelte Premiere

Gabi Meier ist aber nicht nur die erste Brot-Sommelière. Drei Tage nach ihrer Prüfung folgte die nächste Premiere: Sie wurde als erste Frau in die Basler «Zunft zu Brotbecken» aufgenommen. Seit drei Jahren müssen die Basler Zünfte nämlich auch Frauen aufnehmen, vorher waren die Zünfte Frauen verschlossen.

Trotz dieser neuen Regel haben erst 7 von 23 Zünften Frauen in ihren Reihen, denn es bewerben sich nicht viele Frauen um eine Aufnahme. Gabi Meier hat sich aber beworben. Als dezidiert weibliche Vorreiterin sieht sie sich aber nicht: «Ich sehe mich einfach als Mensch – ich hoffe die anderen auch – und ich will einfach eine gute Zeit haben», sagt sie.

Beat Schwald ist Meister der Basler Bäckerzunft. Er freut sich, dass nun eine Frau in seiner Zunft ist. SRF / Catherine Thommen

Der Beitritt einer Frau habe in der Zunft zu Diskussionen geführt, gibt Beat Schwald, der Meister der Basler Bäckerzunft, zu: «Wenn es Veränderungen in traditionellen Dingen gibt, wirft das immer Fragen auf und manchmal auch Ängste. Wir als Zunft konnten diese klären.» Denn Beat Schwald freut sich, dass sich Gabi Meier bei ihnen beworben hat. Schliesslich kann nicht jede Bäckerzunft von sich sagen, dass die erste Brot-Sommelière der Schweiz bei ihr Mitglied ist.

