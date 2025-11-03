Die ersten Elektro-Postautos des Kantons Baselland sind unterwegs

Keystone-SDA

Erstmals verkehren Elektro-Postautos im Kanton Baselland. Die ersten vier Batteriefahrzeuge fahren auf fünf Linien ab Gelterkinden, wie die Postauto AG am Montag mitteilte. Nächstes Jahr sollen weitere E-Postautos folgen.

(Keystone-SDA) Die ersten vier Fahrzeuge werden jeweils im Depot in Gelterkinden geladen. Sie sind auf den Oberbaselbieter Linien 100, 101, 102, 103 und 104 unterwegs, wie es im Communiqué heisst.

Auf der Linie und 102 nach Ormalingen und Kienberg sowie auf der stark frequentierten Route nach Maisprach, Magden und Rheinfelden sind weiterhin auch Diesel-Gelenkbusse im Einsatz. Deshalb werden die Batteriepostautos dort etwas weniger häufig fahren.

Was für das Baselbiet eine Premiere ist, gibt es bereits in anderen Kantonen. Schweizweit sind bereits 110 Batteriepostautos im Einsatz. Im Rahmen der Klimastrategie der Post hat die Postauto AG das Ziel, seine Flotte von 2300 Fahrzeugen bis 2035 vollständig auf fossilfreie Antreibe umzustellen, wie das Transportunternehmen schreibt.

In der Region Gelterkinden sollen nächstes Jahr weitere sieben fossilfreie Standardbusse und zwei Gelenkbusse hinzukommen. Danach werden nur noch zwei Dieselbusse in der Garage stehen, wie es weiter heisst.