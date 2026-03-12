Die Preise für das Wohnen sind im Kanton Schwyz stark gestiegen

Keystone-SDA

Im Kanton Schwyz gibt es kaum freie Wohnungen. Die Preise für Eigentumswohnungen und -häuser sowie für Mietobjekte sind folglich stärker in die Höhe geklettert als im Schweizer Durchschnitt.

(Keystone-SDA) Jedes Jahr ziehen 1200 Personen mehr in den Kanton Schwyz als wegziehen. Dies wirke sich auf den Immobilienmarkt aus, teilte die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) am Donnerstag mit.

So lag die Leerwohnungsziffer im Juni 2025 im Kanton Schwyz bei nur 0,52 Prozent, dies gegenüber 1,0 Prozent im Schweizer Durchschnitt. Die Schwyzer Leerwohnungsziffer gehöre damit zu den tiefsten der Schweiz, teilte die SZKB mit.

Das knappe Angebot trieb die Preise in die Höhe. Die inserierten Mieten stiegen 2025 im Kanton Schwyz um 4,8 Prozent. Schweizweit nahmen sie nur um 1,3 Prozent zu.

Mittlere Eigentumswohnungen wurden um 9,3 Prozent teurer, Einfamilienhäuser sogar um 11,8 Prozent. Die Preissteigerungen im Kanton Schwyz waren damit mehr als doppelt so gross als im Schweizer Durchschnitt (4,5 respektive 5,4 Prozent).