Die Schweiz bleibt das innovativste Land der Welt

Die Schweiz bleibt das innovativste Land der Welt. Laut dem Index der Weltorganisation für geistiges Eigentum WIPO liegt sie vor Schweden und den USA, während China zum ersten Mal in die Top 10 aufsteigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Schweiz ist seit mehr als zehn Jahren an der Spitze des Globalen Innovationsindexes unter mehr als 130 Ländern, wie die WIPO (World Intellectual Property Organization) mit Sitz in Genf am Dienstag mitteilte. Die ersten drei Plätze sind dieselben wie vor einem Jahr. Dahinter folgt Südkorea, das sich um zwei Plätze verbessert hat, und Singapur, das um einen Platz zurückgefallen ist.

Der Bericht warnt vor den Auswirkungen einer Verlangsamung der Investitionen in Innovation. Das Wachstum in der Forschung fiel mit 2,9 Prozent auf das niedrigste Niveau seit 15 Jahren. Die tatsächlichen Ausgaben der Unternehmen für diesen Bereich betrugen aufgrund der Inflation nur 1 Prozent. Diejenigen, die in neuen Technologien tätig sind, erhöhten jedoch ihre Investitionen.

