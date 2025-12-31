Die Schweiz startet mit Feuerwerk und Glockengeläut ins 2026

Keystone-SDA

Die Schweiz ist mit Glockengeläut, Cüpli und einzelnen Feuerwerken ins neue Jahr gerutscht. Während Bernerinnen und Berner den Münsterglocken lauschten, drängten in Zürich Tausende ums Seebecken, um das Feuerwerk mitzuerleben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Schätzungsweise 150’000 Zuschauerinnen und Zuschauer brachten sich in Position, um einen Blick auf das – dieses Jahr nebelfreie – Feuerwerk zu erhaschen. Sämtliche Beleuchtungen wurden ausgeknipst, damit die Raketen gut zu sehen waren.

In Genf stand die diesjährige Feier inklusive Feuerwerk unter dem Motto «Ensemble on brille! und auch im aargauischen Rheinfelden wurden Raketen gezündet – gemeinsam mit der deutschen Schwesterstadt auf der anderen Seite des Rheins. Die meisten Schweizer Städte verzichteten aber auf ein offizielles Feuerwerk.

In der Bundeshauptstadt Bern versammelten sich die Feierfreudigen auf dem Münsterplatz, um das Jahr buchstäblich ausläuten zu lassen. Die zwölf Glockenschläge um Mitternacht führte die Turmwartin mit dem einzigen vorhandenen Schlaghammer von Hand aus.