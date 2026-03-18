Diesel kostet erstmals seit Kriegsausbruch mehr als 2 Franken

Keystone-SDA

Der Iran-Krieg hat die Spritpreise hierzulande deutlich steigen lassen. Nun kostet der Liter Diesel in der Schweiz laut Daten des TCS erstmals seit dem Ausbruch des Krieges im Schnitt mehr als 2 Franken pro Liter.

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(Keystone-SDA) Während sich der Benzinpreis im Verlauf der letzten Tag mit 1,77 Franken pro Liter Bleifrei 95 unter der Marke von 1,80 Franken zu stabilisieren scheint, steigen die Preise für Diesel weiter. Kostet der Liter Ende Februar noch unter 1,80 Franken im Schnitt, so sind es mittlerweile 2,01 Franken.

Damit wurde die Marke von 2 Franken pro Liter Diesel erstmals seit der Energiekrise in Folge des Einmarsches Russlands in die Ukraine wieder überschritten. Der stärkere Preisanstieg beim Diesel erklärt sich laut dem TCS durch die höhere Nachfrage in der Industrie

Der TCS publiziert jeweils den querschnittlichen Preis pro Liter Treibstoff mittels der Auswertung verschiedener Quellen und Stichproben.