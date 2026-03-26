Digitaler Speicher sammelt Emmentaler Wissen

Keystone-SDA

Ein partizipatives Projekt sammelt im Emmental Wissen aus der Region. Auf einer digitalen Plattform, dem "e-sypcher", können die lokalen Geschichten, Beobachtungen und Erfahrungen geteilt, ergänzt und diskutiert werden. Hinter dem Projekt steht das Regionalmuseum Chüechlihus in Langnau.

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(Keystone-SDA) «Vieles, was Menschen über ihre Region wissen, steht in keinem Buch, sondern lebt in Erinnerungen, Erfahrungen und Erzählungen», heisst es in einer Mitteilung des Chüechlihus vom Donnerstag. Dieses Wissen will das Projekt anzapfen, erhalten und dokumentieren.

Herzstück des Projekts ist ein Spycher, allerdings keiner aus Holz, wie sie in der hügeligen Kulturlandschaft vielerorts noch zu sehen sind, sondern ein digitaler. Dort kann Wissen in Form von Texten, Fotos, Videos oder Audioaufnahmen eingegeben werden.

Der Startschuss für das Projekt fällt Ende März. Mit ihm geht das Regionalmuseum in seiner Arbeit neue Wege. Statt Wissen ausschliesslich zu sammeln und zu vermitteln, entsteht es gemeinsam mit der Bevölkerung. Eine Gruppe von Co-Forschenden aus dem Emmental wird in den kommenden Monaten unterwegs sein, um Menschen anzusprechen und Wissen zu sammeln.

Ende März öffnet eine Ausstellung zum Thema. Darin erzählen Mitarbeitende des Museums anhand von Objekten aus der Sammlung von ihrem eigenen Wissen über das Emmental. Die Themen sind vielfältig, von Naturheilkunde über Dialekt und Tradition bis zur Fankultur der SCL Tigers.

www.regionalmuseum-langnau.ch