Diphtherie-Ausbruch im Bundesasylzentrum in Embrach ZH

Keystone-SDA

Im Bundesasylzentrum in Embrach ZH ist es zu einem Ausbruch der Infektionskrankheit Diphtherie gekommen. Eine Person liegt im Spital.

(Keystone-SDA) Alle Kontaktpersonen des erkrankten Bewohners erhalten nun eine Antibiotikaprophylaxe. Zudem biete man ungeimpften Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Mitarbeitenden die Impfung an, hiess es am Montag bei der Zürcher Gesundheitsdirektion auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Diphtherie ist eine Infektionskrankheit, die durch Bakterien ausgelöst wird und in der Schweiz als praktisch ausgerottet gilt. Bereits im Jahr 2022 meldeten jedoch mehrere Asylzentren Diphtherie-Ausbrüche.