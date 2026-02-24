The Swiss voice in the world since 1935
Doris Leuthard präsidiert Stiftung für Brandopfer von Crans-Montana

Keystone-SDA

Doris Leuthard übernimmt den Vorsitz der Stiftung Beloved, die nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS gegründet wurde. Die ehemalige Bundespräsidentin wurde am Dienstag von den Mitgliedern des Walliser Staatsrats ernannt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Stiftungsrat besteht aus neun Mitgliedern, «Persönlichkeiten, die für ihre Fachkompetenz und ihr Engagement bekannt sind, insbesondere in den Bereichen Medizin, Opferbetreuung und menschliche Begleitung», heisst es in einer Mitteilung des Kantons Wallis vom Dienstag. Zu den Mitgliedern gehört auch ein Vertreter der Familien der französischen Opfer. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Ernennung seines italienischen Pendants.

Das Anfangskapital der Stiftung setzt sich zusammen aus einer Million Franken für den Betrieb der Stiftung sowie aus Spendenzusagen von derzeit 17 Millionen Franken, darunter die 10 Millionen Franken, die der Staatsrat beisteuern will.

