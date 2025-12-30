Drei Einbrecher in Stansstad NW auf frischer Tat ertappt

Die Kantonspolizei Nidwalden hat in Stansstad in der Nacht auf Dienstag drei Einbrecher während der Tat festgenommen. Sie waren mithilfe einer Leiter in das zweite Obergeschoss einer Firma eingestiegen.

(Keystone-SDA) Eine Bürgerin hatte dies um 00.45 Uhr beobachtet und der Polizei gemeldet, wie diese am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Darauf seien mehrere Patrouillen ausgerückt.

Bei den festgenommenen Männern handelt es sich um zwei Schweden im Alter von 20 und 26 Jahren sowie einen 51-jährigen Iraker.