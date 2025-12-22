Drei Festnahmen nach Prügelattake auf Aargauer SVP-Grossrat

Keystone-SDA

Die Prügelattacke auf einen Aargauer SVP-Grossrat von Anfang Juli in Zofingen AG ist weitgehend geklärt. Die Polizei nahm drei mutmassliche Männer im Alter von 19 bis 21 Jahren fest. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

1 Minute

(Keystone-SDA) Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-jährigen Schweizer, einen 21-jährigen Deutschen und um einen 19-jährigen Kosovaren. Adrian Schuler, Mediensprecher der Oberstaatsanwaltschaft Aargau, bestätigte am Montag auf Anfrage eine entsprechende Meldung der «Aargauer Zeitung».

Das Zwangsmassnahmengericht habe Untersuchungshaft angeordnet. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm eröffnete Strafverfahren gegen die drei Männer.

Opfer des Angriffs ist der 53-jährige René Schindler. Er ist Mitglied des Kantonsparlamentes und SVP-Ortspräsident. Er hatte sich in den Medien wiederholt zum Vorfall geäussert.

Der Mann erlitt bei der Attacke auf dem Heimweg vom traditionellen Kinderfest in Zofingen um 23 Uhr Verletzungen am Kopf, Prellungen und verlor einen Zahn. Er musste sich im Spital behandeln lassen. Die drei jungen Männer waren vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet.