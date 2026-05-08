Drei mutmassliche Kupferdiebe in Brugg AG festgenommen

Keystone-SDA

Die Aargauer Polizei hat in der Nacht auf Freitag in Brugg AG drei mutmassliche Kupferdiebe festgenommen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizeiangaben um drei Rumänen im Alter von 40, 44 und 46 Jahren.

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(Keystone-SDA) Eine Drittperson meldete am Donnerstagabend kurz nach 23.00 Uhr verdächtige Personen auf einem Firmengelände an der Unterwerkstrasse, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte. Drei dunkel gekleidete Personen hätten sich dort bei Kabelrollen aufgehalten.

Mehrere Patrouillen der Regionalpolizei Brugg, der Stadtpolizei Baden und der Kantonspolizei leiteten daraufhin eine Fahndung ein. Die Regionalpolizei habe eine geflüchtete Person bei einem Kreisverkehr angehalten.

Ein Diensthund der Kantonspolizei spürte die beiden anderen Tatverdächtigen auf, wie es weiter hiess. Die Männer hätten sich in einem Gebüsch in der Nähe von Gleisen versteckt.

Die Männer konnten nach ersten Erkenntnissen der Polizei kein Diebesgut erlangen. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.