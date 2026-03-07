Drei Personen bei Selbstunfall mit Auto in Schangnau BE verletzt

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat am Samstagmorgen in Schangnau BE die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kollidierte frontal mit einem Holzpolter am Strassenrand. Der schwerverletzte Lenker wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die zwei Mitfahrenden wurden verletzt mit einem Helikopter sowie einer Ambulanz ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Samstagnachmittag weiter mitteilte. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war das Auto kurz nach 1.45 Uhr von Bödeli herkommend in Richtung Schangnau unterwegs, als der Lenker auf Höhe Kemmeribodenbad die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und sein Fahrzeug frontal mit einem Holzpolter am linken Fahrbahnrand kollidierte.

Der Lenker wurde durch die Kollision im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Das Auto erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.