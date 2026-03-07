The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Drei Personen bei Selbstunfall mit Auto in Schangnau BE verletzt

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat am Samstagmorgen in Schangnau BE die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kollidierte frontal mit einem Holzpolter am Strassenrand. Der schwerverletzte Lenker wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die zwei Mitfahrenden wurden verletzt mit einem Helikopter sowie einer Ambulanz ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Samstagnachmittag weiter mitteilte. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war das Auto kurz nach 1.45 Uhr von Bödeli herkommend in Richtung Schangnau unterwegs, als der Lenker auf Höhe Kemmeribodenbad die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und sein Fahrzeug frontal mit einem Holzpolter am linken Fahrbahnrand kollidierte.

Der Lenker wurde durch die Kollision im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Das Auto erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft