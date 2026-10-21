Drei Personen wegen Bankomaten-Sprengung in Beringen SH verhaftet

Keystone-SDA

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In den Niederlanden sind drei Personen in Zusammenhang mit der Bankomaten-Sprengung in Beringen SH vom Montag verhaftet worden. Auch Bargeld stellten die Behörden bei den mutmasslichen Tätern sicher.

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(Keystone-SDA) In Zusammenarbeit mit dem Fedpol, der Schaffhauser Polizei und den ausländischen Partnerbehörden konnten drei mutmassliche Täter in den Niederlanden verhaftet werden, wie die Bundesanwaltschaft am Mittwoch auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte. Sie bestätigte damit eine Meldung der «Schaffhauser Nachrichten».

Nähere Angaben zu den Verhafteten machte die Bundesanwaltschaft nicht. Sie werde aber deren Auslieferung beantragen. Das sichergestellte Bargeld sei mutmasslich bei der Sprengung erbeutet worden. «Ein möglicher Zusammenhang mit der Geldautomaten-Sprengung in Thayngen vom 30. September ist ebenfalls Teil der laufenden Untersuchung», heisst es weiter.

Bei der Sprengung in Beringen am frühen Montagmorgen geriet ein Wohnhaus in Brand, 13 Personen mussten evakuiert werden. Die Täter flohen unerkannt. Nach der Sprengung in Thayngen wurde hingegen ein Mann verhaftet. Er hatte sich bei der Sprengung schwere Verletzungen an Hand und Oberschenkel zugezogen und wurde in ein Spital gebracht. Zwei Komplizen flüchteten, die Täter machten damals keine Beute.