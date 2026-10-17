Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Wermatswil ZH

Keystone-SDA

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Bei einem Selbstunfall in Wermatswil ZH sind in der Nacht auf Samstag drei Personen verletzt worden. Der 20-jährige Autolenker verlor auf einer kurvenreichen Strasse die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in einen Baum, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die beiden Mitfahrerinnen im Alter von 18 und 19 Jahren seien ebenfalls verletzt worden, hiess es in der Mitteilung vom Samstagmorgen weiter. Rettungsdienste brachten die Verletzten demnach in die Spitäler Männedorf und Limmattal.

Der Unfall habe sich gegen 2.30 Uhr auf der Freudwilerstrasse ereignet. Die Strasse sei für die Dauer des Einsatzes gesperrt gewesen. Die Kantonspolizei Zürich untersucht zusammen mit der Staatsanwaltschaft des Kantons die Unfallursache, wie sie mitteilte.