Drei Verletzte nach Frontalkollision in Oensingen SO

Keystone-SDA

Ein Junglenker hat am Sonntagabend in Oensingen SO eine Frontalkollision verursacht. Der 19-Jährige geriet laut Polizeiangaben aus noch unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn. Drei Personen erlitten Verletzungen und wurden ins Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Die Kollision ereignete sich gegen 22.00 Uhr auf der Solothurnerstrasse, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte.

Der 19-jährige Lenker war von Balsthal herkommend in Richtung Autobahnauffahrt A1 unterwegs. Im entgegenkommenden Auto befand sich neben dem 49-jährigen Lenker eine gleichaltrige Mitfahrerin.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Sie suchen Zeugen. Wegen des Unfalls war die Solothurnerstrasse für die Dauer von vier Stunden gesperrt gewesen.