Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall in Rapperswil-Jona SG
Am Freitagabend hat sich in Rapperswil-Jona ein Unfall zwischen zwei Motorrädern und einem Auto ereignet. Drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte.
(Keystone-SDA) Eine 83-jährige Autofahrerin fuhr von der Autobahn A15 kommend Richtung Rütistrasse und bog an der Verzweigung nach links ab. Gleichzeitig seien zwei Männer im Alter von 39 und 30 Jahren hintereinander auf der Rütistrasse Richtung Rapperswil abgebogen, hiess es. Bei der Kollision stürzten beide Motorradfahrer.
Der 39-Jährige zog sich laut Polizeiangaben schwere Verletzungen zu, die 83-jährige Lenkerin und der 30-jährige Motorradfahrer wurden leicht verletzt.
Alle Beteiligten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Spitäler gebracht. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.