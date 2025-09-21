E-Bike-Fahrer bei Selbstunfall in Wasen schwer verletzt
In Wasen im Emmental hat sich ein E-Bike-Fahrer bei einem Selbstunfall schwer verletzt. Der Mann wurde mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen.
(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Sonntag kurz vor 11.40 Uhr, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Der E-Bike-Fahrer war von Oberwald in Richtung Sumiswald unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen im Bereich Guggisberg zu Boden stürzte.
Der Schwerverletzte wurde durch anwesende Drittpersonen erstversorgt und anschliessend in kritischem Zustand abtransportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.