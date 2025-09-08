E-Bike-Fahrerin bei Unfall in St. Gallen lebensbedrohlich verletzt
Eine 59-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Sonntagabend mit einem Auto in der Stadt St. Gallen zusammengestossen. Dabei wurde die Frau lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde gemäss der Polizei in kritischem Zustand ins Spital gebracht.
(Keystone-SDA) Der Unfall geschah um 18.35 Uhr bei der Verzweigung Buchentalstrasse/Lindenstrasse, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Montag schrieb.
Der 37-jährige Autofahrer wollte auf der Buchentalstrasse geradeaus fahren. Die E-Bike-Fahrerin kam von der vortrittsberechtigten Lindenstrasse her und wollte stadteinwärts. Wie es auf der Kreuzung schliesslich zum Zusammenstoss der beiden kam, werde derzeit ermittelt.