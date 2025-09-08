E-Bike-Fahrerin bei Unfall in St. Gallen lebensbedrohlich verletzt

Keystone-SDA

Eine 59-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Sonntagabend mit einem Auto in der Stadt St. Gallen zusammengestossen. Dabei wurde die Frau lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde gemäss der Polizei in kritischem Zustand ins Spital gebracht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall geschah um 18.35 Uhr bei der Verzweigung Buchentalstrasse/Lindenstrasse, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Montag schrieb.

Der 37-jährige Autofahrer wollte auf der Buchentalstrasse geradeaus fahren. Die E-Bike-Fahrerin kam von der vortrittsberechtigten Lindenstrasse her und wollte stadteinwärts. Wie es auf der Kreuzung schliesslich zum Zusammenstoss der beiden kam, werde derzeit ermittelt.