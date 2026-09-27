E-Bikerin und Motorradfahrerin bei Kollision in Malix GR verletzt

Keystone-SDA

Teilen

Beim Zusammenstoss einer E-Bikerin mit einem Motorrad sind im bündnerischen Malix beide Fahrerinnen verletzt worden. Sie wurden ins Kantonsspital nach Chur gefahren.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Sonntagvormittag auf der Julierstrasse, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Die Lenkerin des E-Bikes fuhr von Churwalden kommend Richtung Chur. Während sie nach links abzubiegen beabsichtigte, wollte die Fahrerin eines Motorrollers die Bikerin überholen. Dabei kam es zur Kollision.

Der Verkehr zwischen Chur und Churwalden wurde zwischenzeitlich angehalten. Nach 45 Minuten konnte die Fahrbahn wieder normal befahren werden.