Easyjet weitet im Sommer Flugangebot am BER aus

Keystone-SDA

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Die Fluggesellschaft Easyjet weitet ihr Angebot von und zum Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) im nächsten Sommer aus. Wie die Airline mitteilte, werden 14 zusätzliche Flüge pro Woche angeboten.

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(Keystone-SDA) Mit der slowenischen Hauptstadt Ljubljana und dem italienischen Rimini an der Adriaküste nimmt Easyjet zwei Ziele auf, die derzeit nicht vom BER direkt zu erreichen sind. Beide Ziele werden der Airline zufolge dann zweimal pro Woche angeboten. Die Umstellung auf den nächsten Sommerflugplan erfolgt am 28. März 2027.

Easyjet ist mit elf stationierten Flugzeugen die grösste Airline am Flughafen Berlin-Brandenburg.