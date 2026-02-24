EC mit 500 Personen vorübergehend im Murgenthal-Tunnel blockiert

Ein Eurocity-Zug mit rund 500 Passagieren blieb am Dienstagmorgen im Murgenthaler Tunnel stecken. Keystone-SDA

Der Eurocity Basel-Mailand mit rund 500 Fahrgästen ist am Dienstagmorgen im Murgenthal-Tunnel steckengeblieben. Der Bahnverkehr zwischen Olten und Bern war dadurch während der Pendlerzeit beeinträchtigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Fahrzeugstörung am EC 61 trat um 07.15 Uhr auf, wie SBB-Mediensprecherin Fabienne Thommen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Entgegen der ursprünglichen Planung mussten die Reisenden nicht evakuiert werden.

Der Lösch- und Rettungszug stand zwar im Tunnel bereit. «Der EC schaffte es aber schliesslich selbst, nach Olten zurückzufahren, mit den Fahrgästen an Bord», sagte Thommen. Für die Reisenden entstand eine Verspätung von rund zwei Stunden.

Weil der Eurocity vorübergehend die Strecke blockierte, mussten nachfolgende Züge «wenden» und zurückfahren. Weitere Züge fuhren dann über die Stammlinie via Burgdorf. Dabei gab es Verspätungen von rund einer Viertelstunde. Die Störung wurde gegen 9 Uhr behoben.