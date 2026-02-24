The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

EC mit 500 Personen vorübergehend im Murgenthal-Tunnel blockiert

SBB rettet 500 Menschen aus blockiertem Eurocity-Zug im Murgenthaler Tunnel
Ein Eurocity-Zug mit rund 500 Passagieren blieb am Dienstagmorgen im Murgenthaler Tunnel stecken. Keystone-SDA

Der Eurocity Basel-Mailand mit rund 500 Fahrgästen ist am Dienstagmorgen im Murgenthal-Tunnel steckengeblieben. Der Bahnverkehr zwischen Olten und Bern war dadurch während der Pendlerzeit beeinträchtigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Fahrzeugstörung am EC 61 trat um 07.15 Uhr auf, wie SBB-Mediensprecherin Fabienne Thommen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Entgegen der ursprünglichen Planung mussten die Reisenden nicht evakuiert werden.

Der Lösch- und Rettungszug stand zwar im Tunnel bereit. «Der EC schaffte es aber schliesslich selbst, nach Olten zurückzufahren, mit den Fahrgästen an Bord», sagte Thommen. Für die Reisenden entstand eine Verspätung von rund zwei Stunden.

Weil der Eurocity vorübergehend die Strecke blockierte, mussten nachfolgende Züge «wenden» und zurückfahren. Weitere Züge fuhren dann über die Stammlinie via Burgdorf. Dabei gab es Verspätungen von rund einer Viertelstunde. Die Störung wurde gegen 9 Uhr behoben.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft