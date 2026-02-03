Ehemaliger Baselbieter SVP-Präsident Oskar Kämpfer ist gestorben

Keystone-SDA

Oskar Kämpfer-Niederhäuser, früherer Präsident der SVP Baselland, ist am 28. Januar im Alter von 72 Jahren verstorben. "Er durfte nach langer Krankheit und einem erfüllten Leben friedlich einschlafen", wie es in der Todesanzeige der Familie in der Basler Zeitung und bz Basel vom Dienstag heisst.

(Keystone-SDA) Der Therwiler präsidierte die Kantonalpartei von 2013 bis 2019. Er politisierte zwischen 2010 und 2019 im Landrat. Aus gesundheitlichen Gründen legte er damals seine Mandate nieder. Unter seiner Führung kehrte die SVP im Jahr 2013 mit Thomas Weber zurück in die Baselbieter Regierung.