Ehemaliger Patron der Leinenweberei Bern verstorben

Der ehemalige Patron der Leinenweberei Bern, Eduard Leopold Dietisheim, ist kurz nach seinem 90. Geburtstag verstorben. Das hat das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt. Dietisheim führte das Familienunternehmen rund 70 Jahre lang.

(Keystone-SDA) Im vergangenen Sommer übergab Dietisheim das Unternehmen an seinen Neffen, Robert Dreyfuss. Die Leinenweberei stellt Textilien für Hotels, Heime und weitere Grossbetriebe her und betreibt einen Laden am Berner Bubenbergplatz.

Die Anfänge des Unternehmens gehen auf die 1872 gegründete Leinenweberei Schwob zurück. 1917 entstand daraus die Leinenweberei Bern AG.