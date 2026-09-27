Ehemaliges Industrieareal in Hochdorf kann weiterentwickelt werden

Keystone-SDA

Teilen

Das Südiareal in Hochdorf kann zu einem neuen Quartier umgenutzt und neu überbaut werden. Die Stimmberechtigten haben am Sonntag der Umzonung, dem Bebauungsplan und einem Sonderkredit für den Bushof Ost zugestimmt.

1 Minute

(Keystone-SDA) 2254 hiessen die Umzonung gut, 700 lehnten das Ansinnen ab. Der Bebauungsplan, also die konkreten Vorgaben für die Bebauung und Gestaltung des Areals, wurde mit 2186 Ja- zu 756-Nein-Stimmen gutgeheissen.

Die Stimmbeteiligung betrug 48,8 Prozent, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte.

Damit kann das rund 84’000 Quadratmeter grosse Areal des früheren Milchverarbeiters Hochdorf umgezont werden. Geplant sind im «Südi» unter anderem Wohnungen, Läden, Sport- und Freizeitangebote sowie neue Arbeitsplätze. Die Grundstücke der einstigen Hochdorf-Gruppe hatte die Gemeinde bereits 2022 erworben. Das Gebiet soll in den nächsten Jahren in mehreren Etappen entwickelt werden.

Zudem bewilligten die Hochdorfer Stimmberechtigten einen Sonderkredit für den Neubau des Bushofs Ost beim Bahnhof. Sie hiessen den Kredit mit 69,0 Prozent der Stimmen gut. Für 2,6 Millionen Franken soll der Bushof mit drei Haltekanten neu gebaut werden. Damit werden auch hindernisfreie Ein- und Ausstiege ermöglicht. Nach Beiträgen von Kanton und SBB verbleiben für die Gemeinde Kosten von rund 780’000 Franken.