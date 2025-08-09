Ein neuer Millionengewinn bei Swiss Lotto-Ziehung
Swiss Lotto hat bei der Ziehung vom Samstag eine neue Millionärin oder einen neuen Millionär gekürt. Dank einem Sechser gewinnt die Mitspielerin oder der Mitspieler genau 1 Million Franken. Nur die Glückszahl fehlte.
(Keystone-SDA) Die ausgelosten Zahlen waren die 15, 17, 28, 32, 35 und 42. Die Glückszahl wäre die 5 gewesen. Als Replay-Zahl wurde die 10 gezogen und als Joker-Zahl die 347799.
Für die nächste Ziehung vom Mittwoch befinden sich 17,4 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte.
