Ein neuer Millionengewinn bei Swiss Lotto-Ziehung

Keystone-SDA

Swiss Lotto hat bei der Ziehung vom Samstag eine neue Millionärin oder einen neuen Millionär gekürt. Dank einem Sechser gewinnt die Mitspielerin oder der Mitspieler genau 1 Million Franken. Nur die Glückszahl fehlte.

(Keystone-SDA) Die ausgelosten Zahlen waren die 4, 5, 13, 14, 33 und 39. Die Glückszahl wäre die 4 gewesen. Als Replay-Zahl wurde die 5 gezogen und als Joker-Zahl die 237614.

Für die nächste Ziehung vom Mittwoch befinden sich 16 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte.

