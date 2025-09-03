The Swiss voice in the world since 1935
Ein Todesopfer bei schwerem Unfall auf A14 im Kanton Luzern

Keystone-SDA

Ein Lieferwagen hat am Mittwoch die Mittelleitplanke der A14 bei Buchrain im Kanton Luzern durchbrochen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision von drei Autos und einem Sattelschlepper. Eine Person starb, acht wurden verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Lieferwagen prallte aus noch ungeklärten Gründen zwischen der Einfahrt Buchrain und dem Rathausen-Tunnel gegen die rechtsseitige Leitplanke, wie die Kantonspolizei Luzern mitteilte. Der Wagen wurde abgewiesen, prallte frontal gegen die Mittelleitplanke, durchbrach diese und überschlug sich.

Dabei kollidierte der Lieferwagen mit mehreren entgegenkommenden Fahrzeugen. Insgesamt waren drei Autos und ein Anhängerzug verwickelt. Die verletzten wurden von Ambulanzen ins Spital gefahren.

Die Autobahn A14 war am Mittwochabend in Richtung Zug zwischen der Verzweigung Rotsee und Buchrain weiterhin gesperrt, voraussichtlich noch für mehrere Stunden.

