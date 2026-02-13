Ein Toter nach Streit in Hamburger Restaurant

Keystone-SDA

Nach einem körperlichen Streit zwischen mehreren Menschen in einem Hamburger Restaurant ist ein Beteiligter an seinen Verletzungen gestorben. Zeugen brachten die lebensgefährlich verletzte Person zunächst in ein Spital, wie die Polizei mitteilte.

(Keystone-SDA) Im Spital sei die Person ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Die Mordkommission ermittelt demnach. Weitere Details etwa zu Verdächtigen oder der Art der Verletzungen nannte die Polizei zunächst nicht.

Die Auseinandersetzung ereignete sich gegen 21.30 Uhr in und auf dem Parkplatz vor einem Restaurant im Stadtteil Wandsbek. Den Angaben zufolge kam es zudem beim Spital in Marienthal zu einem grösseren Polizeieinsatz. Mehrere Menschen hätten versucht, den Verletzten aufzusuchen und dadurch den Spitalbetrieb gestört, hiess es.