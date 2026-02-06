Ein Verletzer nach Unfall mit vier Fahrzeugen in Arth SZ

Keystone-SDA

Auf der Autobahn A4 bei Arth SZ ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein 35-jähriger Autolenker verletzte sich dabei leicht.

(Keystone-SDA) Er war um 6 Uhr auf der Autobahn unterwegs, als sein Fahrzeug aus unbekannten Gründen ins Schlingern geriet, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitagabend in einer Mitteilung schrieb. Das Auto kollidierte mit der Mittelleitplanke und drehte sich um 180 Grad. Daraufhin touchierten drei Lieferwagen das stehende Fahrzeug.

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Kontrolle ins Spital. Die Fahrer der Lieferwagen blieben unverletzt.

In der Folge blieb auf eine Spur der A4 in Fahrtrichtung Norden zwischen Goldau und Küssnacht während rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Es kam zu einem «grösseren Rückstau», wie es in der Mitteilung weiter hiess.