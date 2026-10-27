Eine Orchidee namens «Vanda Friedrich Merz»

Keystone-SDA

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Kanzler in Singapur Eine Orchidee trägt seit heute den Namen des deutschen Bundeskanzlers Friedich Merz. Die "Vanda Friedrich Merz" hat lila-braune Blüten, sattgrüne Blätter und kann 80 Zentimeter gross werden.

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(Keystone-SDA) Nach der «Dendrobium Angela Merkel» und der «Renanthera Olaf Scholz» gibt es somit eine weitere Orchideensorte, die nach einem Bundeskanzler benannt ist. Es sei «eine grosse Ehre» für ihn, sagte Merz bei der kurzen Taufzeremonie im Parlamentsgebäude des reichen Stadtstaats mitten in den südostasiatischen Tropen.

Die Orchidee ist die Nationalpflanze Singapurs. Es hat Tradition, dass hochrangige Gäste dort geehrt werden, indem eine Orchideensorte nach ihnen benannt wird. So war es 2011 bei Angela Merkel und 2022 bei Olaf Scholz.

Auch nach alt Bundesrat Johann Schneider-Ammann, der britischen Prinzessin Diana und dem japanischen Kaiser Akihito wurden bereits Orchideen benannt. Das wird in der Wirtschaftsmetropole auch «Orchideen-Diplomatie» genannt.