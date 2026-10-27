The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Mit der Schweiz verbunden
Podcast

Eine Orchidee namens «Vanda Friedrich Merz»

Keystone-SDA

Kanzler in Singapur Eine Orchidee trägt seit heute den Namen des deutschen Bundeskanzlers Friedich Merz. Die "Vanda Friedrich Merz" hat lila-braune Blüten, sattgrüne Blätter und kann 80 Zentimeter gross werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach der «Dendrobium Angela Merkel» und der «Renanthera Olaf Scholz» gibt es somit eine weitere Orchideensorte, die nach einem Bundeskanzler benannt ist. Es sei «eine grosse Ehre» für ihn, sagte Merz bei der kurzen Taufzeremonie im Parlamentsgebäude des reichen Stadtstaats mitten in den südostasiatischen Tropen.

Die Orchidee ist die Nationalpflanze Singapurs. Es hat Tradition, dass hochrangige Gäste dort geehrt werden, indem eine Orchideensorte nach ihnen benannt wird. So war es 2011 bei Angela Merkel und 2022 bei Olaf Scholz.

Auch nach alt Bundesrat Johann Schneider-Ammann, der britischen Prinzessin Diana und dem japanischen Kaiser Akihito wurden bereits Orchideen benannt. Das wird in der Wirtschaftsmetropole auch «Orchideen-Diplomatie» genannt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Swissinfo bei Google bevorzugen

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft