Eine Person bei Liegenschaftsbrand in Basel verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einer Dachwohnung an der Bruderholzstrasse in Basel ist am Mittwoch eine Person verletzt worden. Drei weitere Personen wurden vor Ort abgeklärt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr konnte den Brand gegen 10.45 Uhr rasch unter Kontrolle bringen, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Liegenschaft konnten sich selbstständig ins Freie begeben.

Die Sanität lieferte die verletzte Person ins Spital ein. Die genaue Brandursache wird von der Kriminalpolizei ermittelt. Während des Einsatzes wurde der Verkehr der Basler Verkehrs-Betriebe vorübergehend umgeleitet.

