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Eine Tote und zwei Verletzte bei Angriff in deutschem Seniorenheim

Keystone-SDA

Bei einem Messerangriff in einem Seniorenheim in der deutschen Kleinstadt Olfen im Münsterland ist eine 86 Jahre alte Bewohnerin ums Leben gekommen. Zudem gebe es zwei schwer verletzte Frauen, eine von ihnen schwebe in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Schwerverletzten, eine 81- und eine 83-jährige Frau, seien ebenfalls Bewohnerinnen, sagte die Polizeisprecherin in Münster.

Der 72-jährige deutsche Tatverdächtige habe auch in dem Heim gelebt. Er sei widerstandslos festgenommen worden. Für die Bevölkerung bestand laut Mitteilung zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Den Angaben zufolge stach der Mann am Freitagabend in der Cafeteria des Seniorenheims auf die Frauen ein. Die 86-Jährige starb demnach noch am Tatort. Der Mann habe zudem noch weitere Bewohnende des Heims mit dem Messer attackiert, hiess es. Zwei Rettungshelikopter standen demnach im Einsatz.

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