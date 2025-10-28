Einwohnerzahl von Zofingen AG steigt erstmals auf über 13’000

Keystone-SDA

Zofingen AG wächst und wächst: Mit dem Zuzug der Familie Zürcher aus dem Berner Oberland ins untere Wiggertal leben nun zum ersten Mal über 13'000 Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt, wie diese am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Einwohnerzahl von Zofingen hat sich in den vergangenen Jahren laufend moderat erhöht. 2015 lag sie gemäss dem Statistischen Jahrbuch des Kantons Aargau noch bei knapp 11’500 Personen. 2020 wurde die 12’000er-Marke übersprungen.