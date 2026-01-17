Eiskunstlauf-Ikone Denise Biellmann trauert um ihre Mutter

Die Eiskunstlauf-Ikone Denise Biellmann trauert um ihre Mutter. Heidi Biellmann ist am 10. Januar im Alter von 94 Jahren gestorben, wie "Blick" am Samstag schrieb.

(Keystone-SDA) «Ich fühle mich sehr leer ohne mein Mami», sagt Biellmann zu «Blick». Die Eiskunstläuferin und ihre Mutter hatten ein inniges Verhältnis. «Das lässt sich kaum beschreiben», sagt die 63-Jährige. Ihre Mutter sei ehrlich und direkt gewesen, mit Charme und Eleganz. «Sie war bis zuletzt eine wunderschöne, stilvolle Frau.»

Die zwei Wochen vor dem Tod verbrachte Biellmann an der Seite ihrer Mutter. «Es waren Momente voller Liebe und Innigkeit», beschreibt die Zürcherin diese Zeit. Ihre Mutter habe an einer Herzinsuffizienz gelitten und die letzten Tage im Bett verbracht. Doch habe sie immer wieder die Kraft gefunden, ihre Tochter zu umarmen.