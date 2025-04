Elefantenkalb kommt im Zoo Zürich zur Welt

Keystone-SDA

Süsser Nachwuchs für den Zoo Zürich an Ostersamstag - statt eines Schokohasen ist ein Elefantenkalb "im Nest gelandet". Die 19-jährige Farha brachte das männliche Jungtier zur Welt. Die Geburt sei ohne Komplikationen verlaufen.

(Keystone-SDA) Das Elefantenkalb steht und trinkt bereits, was ein erstes gutes Zeichen ist, wie der Zoo Zürich am Sonntag mitteilte. «Um genau 2.22 Uhr am Samstag fiel das Elefantenkalb auf den sandigen Boden des Kaeng Krachan Elefantenparks im Zoo Zürich». Vater des Jungtiers sei der 20-jährige Elefantenbulle Thai. Bereits am Donnerstag hätten erste Wehen eingesetzt. Die Geburt sei eine gute Nachricht für die stark bedrohte Art der Asiatischen Elefanten. Die Population in der Wildnis schrumpfe.

Bereits direkt nach der Geburt habe Elefantenkuh Farha ihre neue Rolle als Muttertier eingenommen und sich um das Jungtier gekümmert.