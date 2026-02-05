Elektrizitätswerk Nidwalden ersetzt Freileitung nach Wiesenberg NW

Keystone-SDA

Das Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) hat eine zwei Kilometer lange Freileitung von Dallenwil nach Wiesenberg durch ein Kabel im Boden ersetzt. Die Leitung versorgt neben Wiesenberg auch das Stanserhorn mit Strom.

(Keystone-SDA) In den vergangenen drei Jahren baute das EWN in diesem Gebiet zwei neue Trafostationen sowie mehrere Kabelstrecken und nahm die bestehenden Mittel- und Niederspannungs-Freileitungen vollständig ausser Betrieb, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Insgesamt seien im letzten Jahr im Kanton Nidwalden neun Kilometer neue Rohranlagen erstellt worden.

Die Arbeiten hätten eine «enge Koordination» mit dem Kanton und den beteiligten Unternehmen erfordert, da gleichzeitig Bauarbeiten an der Wiesenbergstrasse stattfanden. Ein Teil der Arbeiten fand abends statt.

Mit dem Rückbau der Freileitungen wird gemäss Communiqué die Landschaft am Fusse des Stanserhorns «aufgewertet». Ein weiterer Ausbau der Kabelleitung bis zum Wirzweli ist geplant.

Ende 2025 umfasste laut Angaben des EWN das Nidwaldner Stromnetz noch 117 Kilometer Freileitungen gegenüber rund 980 Kilometern Erdkabel.