Elia und Lia sind die beliebtesten Babynamen im Kanton Graubünden

Keystone-SDA

Elia und Lia sind im vergangenen Jahr die beliebtesten Vornamen für Babys im Kanton Graubünden gewesen. Populär sind weiterhin kurze, zeitlose und oft international geprägte Namen.

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(Keystone-SDA) 11 neugeborene Mädchen erhielten im vergangenen Jahr den Namen Lia, wie der Kanton Graubünden am Montag mitteilte. Bei Eltern beliebt waren auch die Namen Lina und Aurora, die je achtmal gewählt wurden.

Bei den Knaben führt Elia die Liste der häufigsten Vornamen an. 14 Babys erhielten diesen Namen, gefolgt von Nino (10) und Matteo (9).

Im vergangenen Jahr zeigte sich erneut ein leichter Überschuss an Knaben, hiess es in der Mitteilung weiter. Von den Neugeborenen waren 733 Knaben (52,2 Prozent) und 672 Mädchen (47,8 Prozent). Rund 80 Prozent besitzen die Schweizer Staatsangehörigkeit.

Mit 140 Geburten war der September der geburtenreichste Monat, während im Februar mit 97 Kindern die wenigsten Babys zur Welt kamen. Insgesamt wurden 1405 Kinder geboren. Im Jahr zuvor waren es 1526 Babys.