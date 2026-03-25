Embolo zeigt sich mit Tasche für geschätzt bis zu 10’000 Franken

Keystone-SDA

Nati-Stürmer Breel Embolo hat beim Zusammenzug des Schweizer Nationalteams eine auffällig blaue Designertasche zur Schau gestellt. Die Birkin Bag hat einen geschätzten Wert von 8000 bis 10'000 Franken, wie "20 Minuten" herausfand.

1 Minute

(Keystone-SDA) Für das edle Stück musste Embolo zwei Jahre warten, wie er dem Onlinemedium erzählt. Für ihn hat sich das gelohnt. «Die Tasche gefällt mir unheimlich gut. Sie ist ziemlich gross und dennoch praktisch zum Reisen», sagt der 29-Jährige.

Dabei dürfte Embolo vorsichtig mit seinem Reisegepäck umgehen. Schliesslich ist für ihn die Tasche auch eine Wertanlage, wie er sagt.

Anspruch auf die exklusive Linie von Hermès hat laut «20 Minuten» nur, wer bei anderen Produkten über einen längeren Zeitraum eine bestimmte Umsatzmenge erzielt hat.

Designertaschen sind bei den Nati-Stars beliebt. Ähnlich viel dürfte Denis Zakaria für seinen marineblauen Weekender von Louis Vuitton ausgegeben haben, wie «20 Minuten» schreibt. Der Listenpreis betrage rund 9500 Franken.