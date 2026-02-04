Energieversorger WWZ stellt stabiles Konzernergebnis in Aussicht

Keystone-SDA

Der Zuger Energieversorger WWZ stellt für das Geschäftsjahr 2025 ein stabiles Ergebnis in Aussicht. Die Dividende soll bei 40 Franken belassen werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Getragen wird das Ergebnis vom Ausbau der Wärmeverbunde, hiess es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Mittwoch. In diesem Geschäftsbereich stiegen die Verkaufszahlen um 29 Prozent und der Umsatz konnte markant gesteigert werden. Ebenfalls positiv entwickle sich der Geschäftsbereich Telekom.

Im Bereich Elektrizität musste WWZ hingegen Einbussen hinnehmen. Grund dafür waren der Wegfall einmaliger Erträge aus dem Vorjahr in Höhe von 13,8 Millionen Franken nach der Beilegung eines Rechtsstreits mit Alpiq sowie der Ausfall des Kernkraftwerks Gösgen, der das Energiegeschäft zusätzlich belastete.

Im Jahr 2024 verbuchte die WWZ einen Umsatz von 229,4 Millionen Franken bei einem Reingewinn von 51,7 Millionen. Die genauen Abschlusszahlen für das Jahr 2025 sollen am 8. April 2026 veröffentlicht werden.