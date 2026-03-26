Enge Strasse zwischen Baar und Steinhausen wird breiter

Keystone-SDA

Die Schochenmühlestrasse zwischen Lorze und Steinhauserstrasse wird auf einer Länge von 1,45 Kilometer saniert. Der Zuger Kantonsrat genehmigte am Donnerstag einen Kredit von 14,8-Millionen Franken für das Strassenbauvorhaben.

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(Keystone-SDA) Alle Fraktionen befürworteten das Projekt und stimmten dem Geschäft einstimmig zu. Die Ratslinke, sonst oft kritisch gegenüber Strassenbauprojekten, lobte, dass allen Verkehrsformen Rechnung getragen werde. «Es profitieren alle Verkehrsteilnehmer», sagte SP-Sprecher Rupan Sivaganesan.

Auch Baudirektor Florian Weber (FDP) wies auf diesen Punkt hin. Die Strasse werde so breiter und erneuert, die Lücken im Velonetz geschlossen und der öffentliche Verkehr verbessert, sagte er.

Mit dem Ja zur Vorlage kann die Verbindungsstrasse zwischen Baar und Steinhausen, die sich in einem schlechten Zustand befindet, saniert und um einen drei Meter breiten Veloweg auf Seite der «Alten Lorze» ergänzt werden. Wie die Regierung in ihrem Bericht an das Parlament schreibt, ist etwa das Kreuzen eines Busses mit einem Auto wegen der zu geringen Strassenbreite derzeit nicht möglich.

Die Schochenmühlestrasse wird stark befahren: 2021 passierten täglich rund 5400 Fahrzeuge, bis 2040 werden laut Regierungsbericht voraussichtlich 7600 pro Tag erwartet.

Geplant sind zudem die Sanierung der Lorzenbrücke, barrierefreie Bushaltestellen sowie eine Mittelinsel mit Velounterführung. Teilweise sollen auch Schallschutzfenster eingebaut werden.

Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr 2028 beginnen und laut Bericht an das Parlament rund 17 Monate dauern. Um die Arbeiten zügig umzusetzen und die Erschliessung für die Anwohnenden sicherzustellen, soll die Schochenmühlestrasse in zwei Etappen gebaut werden.