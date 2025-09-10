Engelberg-Titlis Tourismus nominiert Bieger als VR-Präsidenten
Die Engelberg-Titlis Tourismus AG (ETT AG) schlägt der Generalversammlung Thomas Bieger als neuen Verwaltungsratspräsidenten vor. Er soll gemäss Mitteilung vom Mittwoch auf Norbert Patt folgen, der das Amt seit fast 13 Jahren innehat und CEO der Titlis Bahnen ist.
(Keystone-SDA) Bieger gelte als ausgewiesener Tourismusexperte mit einem breiten nationalen und internationalen Netzwerk, hiess es in der Mitteilung.
Der Professor für Betriebswirtschaftslehre und Tourismus war über viele Jahre Rektor der Universität St. Gallen und ist in verschiedenen Verwaltungsräten tätig, zuletzt als Präsident der Schweizer Gesellschaft für Hotelkredit.