The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Engelberg-Titlis Tourismus nominiert Bieger als VR-Präsidenten

Keystone-SDA

Die Engelberg-Titlis Tourismus AG (ETT AG) schlägt der Generalversammlung Thomas Bieger als neuen Verwaltungsratspräsidenten vor. Er soll gemäss Mitteilung vom Mittwoch auf Norbert Patt folgen, der das Amt seit fast 13 Jahren innehat und CEO der Titlis Bahnen ist.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bieger gelte als ausgewiesener Tourismusexperte mit einem breiten nationalen und internationalen Netzwerk, hiess es in der Mitteilung.

Der Professor für Betriebswirtschaftslehre und Tourismus war über viele Jahre Rektor der Universität St. Gallen und ist in verschiedenen Verwaltungsräten tätig, zuletzt als Präsident der Schweizer Gesellschaft für Hotelkredit.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft