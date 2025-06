Erfolg für die Ausstellung der Moutier-Grandval-Bibel in Delsberg

Keystone-SDA

Mehr als 18'000 Besucher haben die Ausstellung der Bibel von Moutier-Grandval im jurassischen Kunst- und Geschichtsmuseum in Delsberg besucht. Das kostbare Manuskript aus dem 9. Jahrhundert war seit März in seinem Herkunftskanton zu Gast.

(Keystone-SDA) Nun kehrt es zurück in die British Library in London. Eine Verlängerung der Ausstellung sei nicht möglich gewesen, erklärte Nathalie Fleury, die Konservatorin des Museums, am Sonntag im Lokalsender Radio Fréquence Jura (RFJ). Die British Library hatte dem Museum im Jura das frühmittelalterliche Manuskript unter strengsten Auflagen ausgeliehen.

Viele Leute seien aus der Deutschschweiz an die Ausstellung gereist, sagte Fleury. Auch aus dem Ausland kamen Besucherinnen und Besucher. Seit Mitte Mai waren alle Zeitfenster für Besuche ausgebucht. Eine Reservation war obligatorisch.

Die Anzahl der Personen, welche die Bibel sehen durften, war begrenzt. In kleinen Gruppen hatten die Besuchenden nur fünf Minuten Zeit, das aufwändig gestaltete Werk zu sehen. Wie die Handschrift nun nach London zurückkehrt, bleibt geheim. Die Bibel von Moutier-Grandval ist eine der ältesten vollständig erhaltenen illustrierten Bibeln der Welt.

450 Blätter mit zahlreichen Miniaturen

Das Manuskript entstand um das Jahr 830 in der Abtei Saint-Martin de Tours in Frankreich, bevor es der Abtei von Moutier-Grandval geschenkt wurde. Rund zwanzig Mönche waren an der Entstehung des reich verzierten und illustrierten Werks beteiligt.

Besonderes Merkmal ist neben den zahlreichen Miniaturen die Schrift mit den karolingischen Minuskeln. Diese Schrift entstand unter Kaiser Karl dem Grossen und wurde auf dessen Wunsch hin im ganzen Reich verbreitet.

Die Bibel ist nicht nur in ihrer Bedeutung ein grosses Werk, sondern auch in ihren Ausmassen. Sie enthält fast 450 Blätter in der Grösse von jeweils über 50 mal 37 Zentimetern. Bereits 1981 wurde sie für einige Monate in Delsberg ausgestellt. In den Jura zurückkehren kann die Bibel nicht, denn sie wurde rechtmässig erworben.