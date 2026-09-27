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Ergebnisse aus dem Kanton Schaffhausen

Die detaillierten Ergebnisse der kantonalen Abstimmungen aus dem Kanton Schaffhausen (SH)

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Verkehrsflussinitiative: NEIN

Ja-Anteil: 46,74 Prozent (15’555 Stimmen) Nein-Anteil: 53,26 Prozent (17’723 Stimmen) Stimmbeteiligung: 68,49 Prozent Gegenvorschlag zur Verkehrsflussinitiative: NEIN

Ja-Anteil: 46,31 Prozent (14’623 Stimmen) Nein-Anteil: 53,69 Prozent (16’955 Stimmen) Stimmbeteiligung: 68,49 Prozent Stichfrage zur Verkehrsflussinitiative: GEGENVORSCHLAG

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