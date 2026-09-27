Ergebnisse aus dem Kanton Schaffhausen
Die detaillierten Ergebnisse der kantonalen Abstimmungen aus dem Kanton Schaffhausen (SH)
(Keystone-SDA) Verkehrsflussinitiative: NEIN
Ja-Anteil: 46,74 Prozent (15’555 Stimmen) Nein-Anteil: 53,26 Prozent (17’723 Stimmen) Stimmbeteiligung: 68,49 Prozent Gegenvorschlag zur Verkehrsflussinitiative: NEIN
Ja-Anteil: 46,31 Prozent (14’623 Stimmen) Nein-Anteil: 53,69 Prozent (16’955 Stimmen) Stimmbeteiligung: 68,49 Prozent Stichfrage zur Verkehrsflussinitiative: GEGENVORSCHLAG