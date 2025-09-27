The Swiss voice in the world since 1935
Erste «Happy Day»-Folge mit Moderator Nik Hartmann

Keystone-SDA

Obwohl sich Nik Hartmann in den vergangenen 20 Jahren zum Publikumsliebling gemausert hat, nimmt er sein TV-Comeback bei SRF am Samstagabend nicht auf die leichte Schulter.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Er habe ziemlich Bammel, sagte der Moderator der «Schweizer Illustrierten». Am Samstagabend wird er wieder bei SRF auf dem Bildschirm zu sehen sein. Als Nachfolger von Röbi Koller lässt er in der Sendung «Happy Day» Herzenswünsche wahr werden.

Seit 2020 war Nik Hartmann bei CH-Media als Co-Leiter Eigenproduktionen tätig. Nun komme er mit einem ganz anders gefüllten Rucksack zurück zu SRF, sagte er der «Schweizer Illustrierten».

Nicht nur einen neuen Moderator, sondern auch einen neuen Look gibt es in der Sendung. Wie SRF mitteilte, wurde das «Happy Day»-Desgin «optisch etwas aufgefrischt». Nach wie vor mit dabei ist die Co-Moderatorin Kiki Maeder. In ihrer Umbau-Rubrik erfüllt sie weiterhin Wohnträume.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Diskussion anzeigen

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Diskussion anzeigen

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Diskussion anzeigen
