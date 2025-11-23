ESC-Sängerin Zoë Më und ihr Freund ziehen in Freiburg zusammen

Keystone-SDA

Die Schweizer ESC-Sängerin Zoë Më und ihr Freund sind in der Stadt Freiburg zusammengezogen. "Ich identifiziere mich stark mit Freiburg und der Zweisprachigkeit", sagte Më zur "Glückspost".

(Keystone-SDA) «Früher dachte ich, dass man in einer Weltstadt leben muss, um den Durchbruch zu schaffen», sagte Më, die gebürtig Zoë Anina Kressler heisst, weiter. Më meinte noch im Sommer, dass sie nicht von ihrer Musik leben könne – und darum noch bei ihren Eltern in Tafers FR lebe.

Nun startet sie im zweisprachigen Freiburg durch. Mit ihrem Freund ist die Sängerin, die die Schweiz beim diesjährigen Eurovision Song Contest im Mai in Basel repräsentierte, seit rund eineinhalb Jahren liiert.

Ihr ESC-Song «Voyage», mit dem sie den zehnten Platz erreichte, ist zwar rein französischsprachig, doch die meisten Lieder singt die 25-Jährige sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch. Diese Woche hat Më mit ihrer Tournee durch die Schweiz begonnen – auch ein Konzert in Berlin soll folgen.